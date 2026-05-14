Spara al nipote, ma l'arma si inceppa

Una volta davanti all’abitazione, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro il giovan

Tenta di uccidere il nipote esplodendo diversi colpi di pistola, ma l’arma si inceppa e la tragedia viene evitata. È quanto accaduto a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un uomo di 77 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe presentato armato di una pistola calibro 9 all’abitazione del nipote 25enne. Alla base del gesto, ancora in fase di accertamento, ci sarebbero dissidi di natura familiare.

Una volta davanti all’abitazione, l’uomo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro il giovane, che è rimasto illeso solo grazie al malfunzionamento dell’arma, che si sarebbe improvvisamente inceppata durante l’azione.

Il 25enne è riuscito a fuggire e a contattare immediatamente i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto bloccando l’aggressore ancora armato e in evidente stato di agitazione.

Nel corso dell’intervento, i militari hanno disarmato e immobilizzato il 77enne, che secondo quanto riferito non avrebbe inizialmente desistito dal proprio intento.

Le successive verifiche, supportate dall’ispezione dei luoghi e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’abitazione, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare l’esplosione di almeno sei colpi d’arma da fuoco indirizzati verso il giovane.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.