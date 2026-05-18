Sofia ha fretta e nasce in casa grazie alla vicina ostetrica

sul posto è arrivato anche il personale del 118, che ha preso in carico mamma e neonata

Una nascita a sorpresa ha riempito di gioia la comunità di Cerveteri, dove una bambina è venuta alla luce direttamente tra le mura domestiche, trasformando un momento di emergenza in una storia a lieto fine. La piccola Sofia è nata il 12 maggio alle 4 del mattino, sorprendendo i genitori a causa di doglie improvvise e molto rapide che non hanno lasciato il tempo di raggiungere l’ospedale. La situazione, potenzialmente critica, si è evoluta rapidamente grazie alla prontezza dei presenti e all’assistenza telefonica dei sanitari del 118, che hanno guidato passo dopo passo le operazioni di emergenza.

Determinante è stato anche l’intervento di una vicina di casa, ostetrica di professione, che comprendendo la gravità della situazione è accorsa immediatamente nell’abitazione, mettendo a disposizione la propria esperienza per assistere il parto.

Pochi minuti dopo la nascita, sul posto è arrivato anche il personale del 118, che ha preso in carico mamma e neonata, garantendo le prime cure e predisponendo il successivo trasferimento precauzionale in ospedale.

Fortunatamente, sia la madre che la bambina stanno bene e sono già rientrate a casa, dove possono ora godersi la serenità dei primi giorni insieme alla famiglia.

A rendere ancora più speciale l’evento è stato il benvenuto ufficiale della sindaca di Cerveteri, che ha voluto celebrare pubblicamente la nascita con un messaggio sui social. Nel suo intervento, la prima cittadina ha sottolineato come la nascita di Sofia rappresenti un evento raro e significativo per la comunità, un simbolo di vitalità e speranza per il territorio.

“La nascita di Sofia non è solo una gioia privata, ma un segnale positivo per tutta la città”, ha scritto la sindaca, esprimendo a nome dell’amministrazione e dei cittadini un caloroso benvenuto alla nuova nata e rivolgendosi anche ai genitori per l’emozione vissuta in un momento tanto improvviso quanto indimenticabile.