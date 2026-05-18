Sigilli al ristorante a tre stelle: non riaprirà

La vicenda rischia inoltre di avere conseguenze pesanti anche sul piano gastronomico e dell’immagine internazionale

Il Sud Italia rischia di perdere, almeno temporaneamente, il suo unico ristorante premiato con tre Stelle Michelin al di sotto del Garigliano. Il celebre ristorante “Quattro Passi” di Nerano, nel territorio di Massa Lubrense, resterà infatti chiuso per tutta la stagione estiva dopo il sequestro disposto nei mesi scorsi dalla Procura di Torre Annunziata.

La decisione è stata comunicata dalla famiglia Mellino, proprietaria dello storico locale affacciato sulla Costiera Sorrentina, attraverso una nota diffusa nelle ultime ore. Alla base dello stop all’attività ci sono i provvedimenti giudiziari scattati a gennaio, quando i carabinieri eseguirono il sequestro della struttura nell’ambito di un’inchiesta legata a presunte ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

Nel comunicato, i titolari del ristorante hanno ribadito piena fiducia nel lavoro della magistratura, spiegando però di aver deciso di non riaprire almeno per quest’anno a causa dei tempi della giustizia amministrativa. La famiglia Mellino ha infatti presentato ricorso al Tar Campania contro il sequestro del locale, ma l’udienza è stata fissata soltanto per il mese di ottobre.

Una tempistica che rende praticamente impossibile la ripartenza della struttura durante la stagione turistica 2026, proprio nel periodo di maggiore affluenza internazionale per la Penisola Sorrentina. Anche nell’ipotesi di un eventuale esito favorevole del ricorso, la riapertura arriverebbe troppo tardi per salvare l’intera annata.

La vicenda rischia inoltre di avere conseguenze pesanti anche sul piano gastronomico e dell’immagine internazionale. “Quattro Passi”, infatti, rappresenta da anni una delle eccellenze assolute della cucina italiana ed è attualmente l’unico ristorante del Sud Italia, sotto il fiume Garigliano, insignito delle prestigiose tre Stelle Michelin.

Proprio per questo cresce il timore che la lunga chiusura possa compromettere la conferma del massimo riconoscimento nella prossima edizione della Guida Michelin. La presentazione ufficiale della guida 2027 è prevista il 12 novembre 2026 a Piacenza e, senza una regolare attività nel corso della stagione, appare difficile immaginare il mantenimento delle tre stelle.