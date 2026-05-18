Due donne trovate morte in un cantiere dei Paesi Vesuviani

I corpi delle due vittime giacevano nel piano seminterrato di un edificio ancora in costruzione

Notte di mistero e paura a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un cantiere edile in viale Italia. Il drammatico ritrovamento è avvenuto poco prima dell’una, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco insieme ai militari della stazione di Cercola. I corpi delle due vittime giacevano nel piano seminterrato di un edificio ancora in costruzione. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le donne sarebbero precipitate da due distinti vani ascensore presenti nella struttura. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare approfondimenti da parte degli investigatori.

Nel cantiere sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata, impegnati per tutta la notte nei rilievi tecnici e nella raccolta di eventuali tracce utili alle indagini.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma tra le ipotesi al vaglio prende sempre più corpo quella del duplice omicidio. Al momento appare infatti poco credibile la pista del gesto volontario. Le due donne, secondo le prime informazioni trapelate, potrebbero essere straniere e gravitare nell’ambiente della prostituzione.

I carabinieri stanno lavorando per identificarle ufficialmente e ricostruire le loro ultime ore di vita, cercando anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e possibili testimonianze utili.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Nola, che ha disposto tutti gli accertamenti medico-legali sui corpi delle vittime per chiarire le cause esatte della morte e verificare la presenza di eventuali segni di violenza precedenti alla caduta.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro mentre proseguono le indagini a 360 gradi su una vicenda che, al momento, resta avvolta nel mistero.