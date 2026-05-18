Incidente sull'A1 verso Napoli, è un groviglio di lamiere

Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il personale sanitario del 118

Paura nelle prime ore del mattino sull’Autostrada A1, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli: un’autovettura, un furgone e un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto nel territorio del comune di Frosinone, generando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito. L’allarme è scattato intorno alle 05:30 al chilometro 626,500 della carreggiata nord, nei pressi del casello autostradale di Frosinone. La centrale operativa ha immediatamente attivato i soccorsi, facendo intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone con la squadra 1A della sede centrale.

I pompieri, giunti rapidamente con tre mezzi operativi tra cui un’autogru, hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area dell’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori impegnati nei soccorsi.

Sul luogo del sinistro è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti. Il conducente dell’auto, quello del furgone e una persona trasportata sono stati assistiti e successivamente affidati alle cure mediche per ulteriori accertamenti.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, è stata disposta la chiusura temporanea di due corsie dell’autostrada, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato.

La circolazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo il completamento delle operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità stanno comunque effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.