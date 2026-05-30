Si schiantano all'alba, due morti

il mezzo è uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di un’abitazione privata

Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata a Capaccio Paestum, dove due uomini hanno perso la vita mentre viaggiavano a bordo di uno scooter lungo il litorale cittadino. Le vittime sono un 27enne residente a Castellabate e un 39enne originario di Catania ma domiciliato anch’egli nel comune cilentano. I due si trovavano in sella a uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro il muro di recinzione di un’abitazione privata.

L’incidente si è verificato in via Poseidonia, nella località Laura. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato il sbalzamento dei due occupanti sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Paestum, che hanno tentato di prestare soccorso ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali fattori che possano aver contribuito all’incidente. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo e al successivo impatto.