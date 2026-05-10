Si schianta con la moto, Benito muore a 41 anni

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello schianto

Profondo dolore nella comunità di Mandia per la tragica morte di Benito Vasile, 41 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri in Toscana. L’uomo, dipendente di Trenitalia, stava viaggiando in moto lungo la via provinciale Vicarese, nella zona di San Giovanni alla Vena, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi.

La notizia della scomparsa di Benito Vasile ha rapidamente raggiunto il Cilento, lasciando sgomenta l’intera comunità di Mandia, già duramente colpita negli ultimi anni da altre tragedie simili.

Amici, conoscenti e colleghi lo ricordano come una persona stimata e benvoluta, mentre numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore alla famiglia.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.