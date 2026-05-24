Si mette a coltivare mezzo chilo di marijuana a casa della fidanzata

è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un controllo eseguito in strada

Una serra indoor attrezzata con sistemi di ultima generazione per la coltivazione e la conservazione della marijuana è stata scoperta dai carabinieri tra Licola e Monterusciello. L’operazione ha portato all’arresto di un 32enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato con le iniziali L.D.B., residente a Monterusciello, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile durante un controllo eseguito in strada. Dagli approfondimenti investigativi avviati subito dopo il controllo, i militari sono arrivati fino a una traversa di via Domitiana, nella zona di Licola, dove sarebbe stata allestita la serra clandestina.

Successivamente i carabinieri, coordinati dal capitano Raffaele Castanò, hanno esteso le perquisizioni all’abitazione dell’uomo a Monterusciello e poi a quella della fidanzata. All’interno dei locali è stata trovata una serra indoor completa di attrezzature specifiche per la coltivazione, illuminazione e ventilazione artificiale.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati circa 560 grammi di marijuana e 150 euro in contanti, ritenuti presunto provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.