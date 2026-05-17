Sfondano la porta di vetro e svaligiano gioielleria in pochi minuti

i componenti del commando hanno agito con estrema rapidità

Un colpo studiato nei dettagli, rapido e organizzato, è stato messo a segno nella notte ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove una banda composta da cinque persone incappucciate ha assaltato una gioielleria situata in località Cardito, lungo la statale 90 delle Puglie. L’azione criminale si è verificata intorno alle 3 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero arrivati davanti al negozio a bordo di una berlina scura e, in pochi minuti, avrebbero forzato l’ingresso dell’attività commerciale. Prima hanno tagliato la serranda esterna, poi hanno infranto il vetro della porta d’accesso riuscendo così a introdursi all’interno della gioielleria.

Una volta entrati, i componenti del commando hanno agito con estrema rapidità, svuotando gli scaffali espositivi e portando via numerosi preziosi. Il valore esatto del bottino non è stato ancora quantificato, ma secondo le prime stime si tratterebbe di una cifra particolarmente elevata.

I ladri avrebbero tentato anche di impossessarsi della cassaforte presente nel negozio, ma sarebbero stati costretti a rinunciare probabilmente a causa dell’attivazione dell’allarme e della necessità di fuggire rapidamente prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Poco dopo il colpo, una delle titolari dell’attività ha raggiunto il punto vendita trovandosi davanti alla devastazione lasciata dalla banda. Immediata la chiamata ai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che sono intervenuti sul posto avviando i rilievi tecnici e le prime indagini.

Secondo quanto emerso, il gruppo si sarebbe allontanato dirigendosi verso la Puglia. Per questo motivo sono stati predisposti controlli e posti di blocco lungo le principali arterie stradali della zona nel tentativo di intercettare il veicolo utilizzato per la fuga.

Gli investigatori stanno ora analizzando attentamente le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno della gioielleria sia nelle attività vicine, nella speranza di ottenere elementi utili per identificare i componenti della banda e ricostruire con precisione le varie fasi dell’assalto.

Nel corso delle attività investigative sono state raccolte anche alcune testimonianze di persone presenti nella zona durante la notte, mentre i carabinieri hanno repertato ulteriori tracce che potrebbero rivelarsi decisive per l’inchiesta.

Al momento nessuna pista viene esclusa. Gli inquirenti stanno verificando se il commando possa essere collegato ad altri colpi simili avvenuti negli ultimi mesi e se la banda possa provenire dalla vicina Puglia, ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori.