Sequestrato complesso da 2000 metri quadri in Costiera

sull’area sarebbero stati realizzati interventi edilizi completamente privi delle necessarie autorizzazioni

Operazione congiunta delle forze dell’ordine a Praiano, dove è stata posta sotto sequestro un’area di circa 2.000 metri quadrati, riconosciuta come zona di notevole interesse pubblico ai sensi della normativa paesaggistica. L’intervento è stato eseguito dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, con il supporto della Sezione Operativa Navale di Salerno, della polizia locale e dell’Ufficio Tecnico comunale.

Secondo quanto accertato durante i controlli, sull’area sarebbero stati realizzati interventi edilizi completamente privi delle necessarie autorizzazioni. In particolare, i militari hanno rilevato la presenza di terrazzamenti, percorsi pedonali, strutture di contenimento in cemento e pietra, oltre a un appartamento di circa 100 metri quadrati.

Le opere sarebbero state realizzate attraverso consistenti operazioni di sbancamento del terreno, alterando significativamente il paesaggio circostante. Al momento dell’ispezione, il cantiere risultava ancora attivo: sono stati infatti trovati macchinari edili, attrezzature da lavoro e grandi quantità di materiale di risulta, tra cui detriti rocciosi provenienti dagli scavi.

Il responsabile dell’intervento è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Salerno per violazioni in materia urbanistica e ambientale. L’operazione rientra nelle attività di contrasto agli abusi edilizi in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, con l’obiettivo di tutelare un territorio di particolare pregio come quello della Costiera Amalfitana.