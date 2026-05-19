Senza biglietto, scappa e butta giù una donna incinta mandandola in ospedale

Il giovane è riuscito a dileguarsi e sono in corso le indagini per risalire alla sua identità

Momenti di tensione si sono verificati a bordo di un treno della linea Cumana durante un’attività di controllo dei titoli di viaggio, conclusasi con un episodio di fuga e con il ferimento accidentale di una donna. Secondo quanto ricostruito, un giovane passeggero sarebbe stato fermato dai controllori perché privo di biglietto. Alla richiesta di esibire un documento, l’uomo avrebbe fornito generalità senza procedere all’identificazione formale, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Giunti alla stazione di Montesanto, il giovane avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione prevista all’arrivo della Polizia, dandosi alla fuga. Durante la corsa avrebbe urtato una donna che si trovava nei pressi dei tornelli d’ingresso, facendola cadere a terra. Successivamente è emerso che la donna è in stato di gravidanza. È stato immediatamente richiesto l’intervento del 118, che ha prestato i primi soccorsi prima del trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Il giovane è riuscito a dileguarsi e sono in corso le indagini per risalire alla sua identità. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della stazione per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La donna risulta attualmente ricoverata per accertamenti.