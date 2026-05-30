Se ne vanno dal ristorante senza pagare, ma lei non lo sapeva e salda tutto

Il gesto è stato confermato dalla direzione del locale

Si è conclusa con un epilogo inatteso la vicenda della coppia che nei giorni scorsi aveva lasciato un ristorante giapponese del Vomero, a Napoli, senza saldare il conto dopo una cena. Il locale, che aveva inizialmente diffuso un video dell’accaduto, ha successivamente comunicato nuovi sviluppi della vicenda. I titolari hanno infatti ricevuto una lettera da parte dell’avvocato della giovane coinvolta, nella quale si precisa che la ragazza sarebbe stata all’oscuro del mancato pagamento e avrebbe lasciato il ristorante prima del suo accompagnatore.

Secondo quanto riportato nella comunicazione legale, la giovane non sarebbe stata consapevole del comportamento dell’altra persona al momento dell’allontanamento dal locale e avrebbe appreso dell’accaduto soltanto in seguito alla diffusione delle immagini.

Nelle ore successive, la stessa donna si sarebbe recata presso il ristorante per saldare il conto, chiudendo così la vicenda dal punto di vista economico. Il gesto è stato confermato dalla direzione del locale, che ha diffuso anche il contenuto della comunicazione ricevuta.

Il ristorante ha commentato l’episodio sottolineando l’importanza di comportamenti corretti nei confronti delle attività commerciali, evidenziando come la situazione si sia risolta in modo positivo grazie all’intervento diretto della cliente coinvolta.