Scoperto sodalizio tra la camorra e la mafia albanese

il gruppo avrebbe costruito una struttura stabile, organizzata per gestire in modo continuativo il traffico di droga

Maxi operazione nelle prime ore della notte a Napoli, dove i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 14 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

Il provvedimento, che dispone la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini, condotte tra il 2020 e il 2023 e coordinate dalla DDA partenopea, hanno consentito di ricostruire – sotto un profilo gravemente indiziario – l’esistenza di un gruppo criminale riconducibile al clan Di Lauro, facente capo a Vincenzo Di Lauro. Il sodalizio operava principalmente nel quartiere di Secondigliano, estendendo all’occorrenza la propria attività anche ad altre zone della città.

Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe costruito una struttura stabile, organizzata per gestire in modo continuativo il traffico di droga. Le sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, sarebbero state rifornite da ambienti legati alla criminalità albanese, per poi essere distribuite nei quartieri di Secondigliano e Vasto-Arenaccia, generando ingenti profitti illeciti.

Nel corso dell’attività investigativa, i militari hanno già tratto in arresto sei persone in flagranza di reato e sequestrato diversi chilogrammi di droga, confermando la solidità dell’impianto accusatorio.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo alle organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti, evidenziando l’impegno costante delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio.