Scoperto con un fucile a canne mozze pronto a sparare

L’uomo è accusato di detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti

Nuovo colpo al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi nell’area flegrea. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli, insieme ai militari della locale stazione, hanno arrestato Nicola Romano, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione arriva a poche ore da un precedente sequestro di droga ed esplosivo effettuato nella stessa area e si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dai carabinieri per contrastare la criminalità organizzata sul territorio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i militari monitoravano da tempo movimenti sospetti nei pressi di un appartamento situato nella zona del litorale di Licola. All’alba è quindi scattato il blitz in Via Licola Mare 5.

Durante l’irruzione i carabinieri hanno trovato nell’abitazione il 34enne, che è stato immediatamente bloccato. L’operazione rientra in una più ampia attività investigativa finalizzata a colpire le piazze di spaccio e i circuiti illegali attivi nell’area costiera tra Pozzuoli e Licola.

Ulteriori dettagli sul materiale sequestrato e sugli sviluppi delle indagini potrebbero emergere nelle prossime ore.