Scoperti tre negozi abusivi durante un sopralluogo

Nel corso dei controlli sono emerse diverse violazioni: assenza delle necessarie autorizzazioni, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancato rispetto delle norme sul ciclo dei rifiuti

Operazione congiunta delle forze dell’ordine e degli enti competenti a Napoli, dove un sopralluogo nel quartiere Scampia ha portato alla scoperta di numerose irregolarità all’interno di una rivendita di generi alimentari. L’intervento ha visto impegnati gli agenti dell’unità operativa Scampia della Polizia Locale, i Carabinieri e il personale dell’ASL Napoli 1 Centro, con il supporto tecnico di ACER Campania, ABC Napoli ed Enel.

Nel corso dei controlli sono emerse diverse violazioni: assenza delle necessarie autorizzazioni, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancato rispetto delle norme sul ciclo dei rifiuti. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per un totale di oltre 8.400 euro. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre nei confronti del responsabile è scattata la denuncia per abuso edilizio, cambio illecito di destinazione d’uso, invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica.

Gli ispettori sanitari hanno inoltre disposto la distruzione degli alimenti ritenuti non idonei al consumo.

Controlli anche nel quartiere Pianura, dove gli agenti dell’unità operativa Soccavo della Polizia Locale hanno individuato due attività abusive di vendita di ortofrutta e frutta secca. In entrambi i casi, la merce era esposta senza protezione agli agenti atmosferici.

Nel primo intervento sono stati sequestrati circa tre quintali di prodotti, successivamente destinati allo Zoo di Napoli insieme alle attrezzature utilizzate per la vendita. Nel secondo caso, invece, i controlli hanno portato al sequestro di circa 10 chilogrammi di merce e delle relative attrezzature.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e di tutela della salute pubblica sul territorio cittadino.