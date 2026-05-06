Narcotraffico in Campania: arresti e sequestri per 780mila euro

Per alcuni degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere

Blitz nelle prime ore di questa mattina da parte della Guardia di Finanza di Salerno, impegnata in una vasta operazione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento, coordinato dal Comando Provinciale, ha interessato diverse province del Centro-Sud Italia, tra cui Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, delineando un’azione investigativa ampia e articolata.

I militari stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Per alcuni degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Parallelamente agli arresti, le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo di beni e valori per un importo superiore a 780mila euro, in esecuzione di un decreto emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero. Un’azione che mira a colpire non solo l’organizzazione criminale sul piano operativo, ma anche sul fronte economico, privandola delle risorse accumulate illegalmente.

L’operazione conferma l’impegno costante delle autorità nel contrasto ai traffici illeciti e alla criminalità organizzata, con interventi mirati a tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio.