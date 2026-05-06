Ferito da motozappa, muore a 34 anni dopo sei giorni di agonia

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri

È morto il 34enne di Montemarano, Assuntino Caruccio, rimasto gravemente ferito lo scorso 29 aprile mentre era al lavoro in un giardino privato in contrada Santi Giovanni e Paolo. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio all’Ospedale Moscati di Avellino, dove il giovane era ricoverato da sei giorni nel reparto di Rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava utilizzando una motozappa quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo lo avrebbe improvvisamente travolto, provocandogli ferite gravissime agli arti e all’addome. I soccorsi del 118 erano intervenuti tempestivamente, ma sin da subito le condizioni del 34enne erano apparse critiche.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno posto sotto sequestro la motozappa per effettuare tutti gli accertamenti tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si valuta sia un possibile guasto meccanico del macchinario sia una tragica fatalità durante le operazioni di lavoro.

La notizia della morte ha profondamente colpito la comunità locale, ancora sotto choc per quanto accaduto. Il sindaco, Beniamino Palmieri, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali, esprimendo il cordoglio dell’intero paese e la vicinanza alla famiglia del giovane.

Una tragedia che riaccende l’attenzione sui rischi legati alle attività agricole e all’utilizzo di macchinari, anche in contesti privati, dove un attimo può trasformarsi in un incidente dalle conseguenze irreparabili.