Scoperti mentre rubano auto, presi sul fatto

I due giovani sono stati arrestati e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due giovani, di 30 e 20 anni, provenienti dall’area napoletana, accusati di aver tentato di rubare un’autovettura nel piazzale dell’ospedale Moscati di Aversa. L’intervento è scattato durante un controllo della Squadra Volante, che ha notato due auto sospette ferme nell’area antistante il presidio sanitario: una con il motore acceso e i fari spenti, l’altra parcheggiata poco distante, entrambe con una persona a bordo.

Alla vista della pattuglia, uno dei due uomini ha mostrato segni di agitazione, scendendo rapidamente dal veicolo nel tentativo di nascondersi dietro l’altra auto. Il comportamento ha insospettito gli agenti, che sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi.

Dai successivi accertamenti è emerso che i due stavano tentando di rubare una vettura parcheggiata nella zona. Durante la perquisizione dell’auto utilizzata dai sospettati, i poliziotti hanno trovato diversi strumenti da scasso, mentre il mezzo preso di mira presentava evidenti segni di effrazione sul blocchetto di accensione.

I due giovani sono stati arrestati e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Nei loro confronti è stato inoltre proposto il foglio di via dal Comune di Aversa.