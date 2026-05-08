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Decine di rapine senza scrupoli, presi in due

Le indagini hanno ricostruito un modus operandi ritenuto ormai consolidato

A cura di Redazione
08 maggio 2026 08:30
Decine di rapine senza scrupoli, presi in due -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Due persone sono state fermate dalla Polizia di Stato di Salerno nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione criminale specializzata in furti e rapine, messe a segno soprattutto ai danni di distributori di carburante e attività commerciali della provincia salernitana.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe agito tra marzo e aprile compiendo almeno 25 rapine aggravate, oltre a cinque furti d’auto e numerosi episodi di ricettazione. I due fermati, entrambi di origine albanese, sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati.

Le indagini hanno ricostruito un modus operandi ritenuto ormai consolidato: i componenti della banda avrebbero raggiunto gli obiettivi a bordo di auto rubate, minacciando le vittime con pistole per poi impossessarsi rapidamente dell’incasso e fuggire subito dopo. In alcuni casi, secondo gli inquirenti, i colpi sarebbero stati eseguiti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Determinanti per l’identificazione dei sospettati sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati presso i distributori e gli esercizi commerciali colpiti, oltre alle intercettazioni telefoniche effettuate durante l’inchiesta.

Gli investigatori ritengono che i due fermati abbiano agito insieme ad almeno altri due complici, attualmente irreperibili. Secondo quanto emerso, il gruppo stava pianificando di lasciare l’Italia, circostanza che ha spinto la magistratura a richiedere un provvedimento cautelare urgente.

Per i due ricercati il fermo non è stato ancora eseguito e non si esclude che possano aver già lasciato il Paese. Le forze dell’ordine continuano le ricerche per rintracciarli.

I due uomini fermati questa mattina sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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