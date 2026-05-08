Mazze di ferro contro i compagni di classe, follia a scuola

sono stati informati anche i servizi sociali, chiamati a seguire la vicenda per le valutazioni di competenza

Momenti di paura questa mattina all’esterno dell’Istituto Montalcini di via delle Marche, ad Afragola, dove due studenti sono stati fermati dalla Polizia Locale dopo aver minacciato altri ragazzi armati di spranghe di ferro.

L’episodio si è verificato davanti all’ingresso della scuola, durante le attività di controllo che gli agenti della municipale svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza degli studenti negli orari di ingresso.

Secondo quanto ricostruito, alcuni presenti avrebbero attirato l’attenzione degli agenti segnalando la presenza di giovani armati di oggetti contundenti che stavano intimorendo altri alunni. I poliziotti municipali sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare i due ragazzi, trovati ancora in possesso delle aste di ferro.

I due giovani, anch’essi studenti dell’istituto, sono stati fermati e disarmati sul posto. Poco dopo è arrivato anche il comandante della Polizia Locale di Afragola, il colonnello Antonio Piricelli, che ha disposto il sequestro degli oggetti utilizzati e l’accompagnamento dei genitori presso gli uffici del comando insieme ai figli minorenni.

Contestualmente sono stati informati anche i servizi sociali, chiamati a seguire la vicenda per le valutazioni di competenza.

Al termine degli accertamenti, i due studenti sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre le spranghe di ferro sono state poste sotto sequestro.