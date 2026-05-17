Scoperte pompe funebri abusive

la Polizia Locale ha disposto la rimozione immediata delle insegne abusive

Controlli serrati ad Afragola, nell’area nord di Napoli, dove la Polizia Locale ha scoperto alcune irregolarità a carico di attività legate al settore delle pompe funebri. L’operazione rientra in una più ampia attività di verifica sul territorio in materia commerciale. Secondo quanto accertato dagli agenti, coordinati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, due imprese del settore sarebbero risultate prive delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Durante le ispezioni, i caschi bianchi avrebbero inoltre rilevato la presenza di insegne non autorizzate e materiale pubblicitario con recapiti telefonici affissi in modo irregolare.

Nel corso dei controlli, sarebbero emerse anche presunte irregolarità nella presentazione dei servizi offerti, con tariffari e indicazioni ritenute non conformi alla normativa vigente. A seguito delle verifiche, la Polizia Locale ha disposto la rimozione immediata delle insegne abusive e ha proceduto all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.400 euro.

Le multe elevate rientrano nei procedimenti amministrativi previsti, che potranno comunque essere oggetto di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati.

Il Comando della Polizia Locale ha inoltre annunciato che i controlli sul territorio continueranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori ispezioni rivolte ad altre attività commerciali del comune di Afragola. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare fenomeni di abusivismo e garantire il rispetto delle normative nel settore dei servizi alla cittadinanza.