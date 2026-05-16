Scoperta bomba della Guerra in Campania

Il provvedimento riguarda in particolare il fondo agricolo dove è stato rinvenuto il residuato bellico

Momenti di attenzione e massima cautela a Battipaglia, dove nelle scorse ore è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale. Il residuato è stato scoperto in un terreno agricolo situato lungo via Eboli, facendo scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e delle autorità competenti per mettere in sicurezza l’area. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli operatori incaricati delle verifiche tecniche, che hanno accertato la presenza dell’ordigno e avviato le procedure previste in casi di potenziale pericolo. Considerata la natura del ritrovamento e i rischi connessi alla presenza di materiale esplosivo, il Comune di Battipaglia ha emanato un’ordinanza urgente con cui vieta l’accesso e l’avvicinamento all’area interessata.

Il provvedimento riguarda in particolare il fondo agricolo dove è stato rinvenuto il residuato bellico e impone ai proprietari di impedire l’ingresso non solo ai lavoratori, ma anche a eventuali terze persone, fino a quando non saranno concluse tutte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

La Prefettura di Salerno sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione in coordinamento con le forze dell’ordine, che continueranno a presidiare la zona per evitare accessi non autorizzati e garantire la sicurezza pubblica. Nelle prossime ore si attende l’intervento degli artificieri specializzati, che dovranno procedere con le operazioni di disinnesco o rimozione dell’ordigno.

Il ritrovamento di residuati bellici in Campania non è un evento raro: molte aree del territorio conservano ancora tracce dei bombardamenti e delle operazioni militari avvenute durante il secondo conflitto mondiale. Per questo motivo, ogni scoperta di questo tipo viene trattata con protocolli rigorosi e con la massima prudenza da parte delle autorità competenti.