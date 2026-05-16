Scontro tra furgone e Suv sulla Statale, ci sono due morti

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi

Tragico incidente questa mattina sulla strada statale Pontina, al chilometro 71,4, nel tratto del cavalcavia di via Picasso, nel territorio del comune di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, un furgone e un SUV si sono scontrati violentemente, finendo entrambi contro il guard-rail che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Latina, ma per due delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: il conducente dell’auto e il passeggero del furgone sono deceduti sul colpo.

Un’altra persona, l’autista del furgone, è stata invece soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Le operazioni di rilievo sono state affidate agli agenti della Polizia Stradale di Latina e del distaccamento di Terracina, impegnati nella ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente e nella verifica delle cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli. Sul posto anche le squadre dell’Anas, intervenute per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto stradale.

A seguito del sinistro, l’intero tratto della Pontina sul cavalcavia è stato chiuso al traffico, con la circolazione ancora interdetta tra gli svincoli di viale Le Corbusier e Borgo Isonzo, causando forti disagi alla viabilità della zona.