Scippa la collana d'oro ad una turista, ma si fa riprendere dalle telecamere

Le indagini proseguono per ulteriori verifiche sull’accaduto

Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di una turista. L’episodio si è verificato nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in attività di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcune persone all’esterno di una pizzeria in corso Garibaldi, che hanno segnalato una rapina appena avvenuta ai danni di una donna straniera.

Sulla base delle descrizioni fornite, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche del presunto responsabile, riuscendo a rintracciarlo poco dopo in via Lavinaio.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 920 euro in contanti. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio: secondo quanto emerso, il 19enne avrebbe aggredito la turista strappandole dal collo una collana d’oro.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ulteriori verifiche sull’accaduto, anche alla luce delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.