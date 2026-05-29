Sciopero dei trasporti, è caos per i treni a Napoli

alcuni treni in partenza dallo scalo ferroviario partenopeo risultano in ritardo o cancellati

Nella giornata di oggi, 29 maggio, si registrano disagi e rallentamenti nel settore dei trasporti a Napoli a causa dello sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base, con effetti soprattutto sulla circolazione ferroviaria nazionale in partenza dalla Stazione Centrale. In particolare, alcuni treni in partenza dallo scalo ferroviario partenopeo risultano in ritardo o cancellati, generando disagi tra i passeggeri e un aumento della presenza di viaggiatori in attesa nelle aree interne della stazione. Si sono formati capannelli davanti ai tabelloni informativi, mentre anche agli sportelli delle compagnie ad alta velocità, come Frecciarossa e Italo, si registrano code e attese prolungate per richieste di assistenza e aggiornamenti.

Nonostante le difficoltà registrate in ambito ferroviario, il servizio della linea 2 della metropolitana di Napoli risulta regolare e non interessato dall’agitazione. Nessuna ripercussione si segnala inoltre sul traffico aereo: all’aeroporto di Capodichino, infatti, i voli in partenza e in arrivo proseguono senza cancellazioni o criticità legate allo sciopero.

Lo sciopero non coinvolge invece i principali servizi gestiti da Anm (Azienda Napoletana Mobilità), che comprende la linea 1 e la linea 6 della metropolitana, le funicolari cittadine e il trasporto su gomma, né quelli dell’Eav, responsabile delle linee Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana, che risultano estranee all’agitazione.

La situazione complessiva resta quindi disomogenea: mentre il sistema ferroviario nazionale registra i maggiori disagi, il trasporto urbano e regionale nell’area metropolitana di Napoli continua a funzionare regolarmente, limitando l’impatto dello sciopero su gran parte degli spostamenti locali.