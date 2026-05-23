Schianto tra furgone e auto, in 5 finiscono in ospedale

sul posto sono arrivate tre ambulanze coordinate dalla centrale operativa del 118

Grave incidente stradale nella tarda serata di giovedì lungo la strada provinciale che collega Campagna e Serre, in provincia di Salerno, dove un furgone e un’auto si sono scontrati violentemente provocando il ferimento di cinque persone. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento. Coinvolta anche un’Alfa Romeo Giulia, rimasta gravemente danneggiata insieme al furgone. I detriti dei mezzi hanno invaso la carreggiata, causando forti disagi alla circolazione.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze coordinate dalla centrale operativa del 118 dell’ASL di Salerno, due appartenenti alla Vopi – Volontari Pronto Intervento – e una della Croce Verde.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre alcuni feriti dalle lamiere dei veicoli accartocciati. Dopo le prime cure sul posto, i cinque coinvolti sono stati trasportati nei pronto soccorso della zona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute inoltre le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

La viabilità ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, sia per la presenza dei mezzi incidentati sia per le operazioni di recupero effettuate con l’ausilio dei carri attrezzi, necessari a rimuovere i veicoli ormai non più marcianti.

L’episodio si inserisce in un quadro particolarmente critico per la sicurezza stradale nel Salernitano, dove nelle ultime 48 ore si sono verificati diversi incidenti con feriti, compresi due distinti sinistri che hanno coinvolto motociclisti.