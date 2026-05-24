Schianto frontale, anche una neonata tra i 5 feriti

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate le ambulanze della Misericordia

Incidente stradale a Laureana Cilento, in località San Pietro, dove per cause ancora in fase di accertamento una motocicletta e un’automobile si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui una bambina di pochi mesi. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, della Valcalore, della Croce Rossa e l’automedica del 118.

La madre della piccola, la bambina e una zia sono state trasportate all’ospedale di Battipaglia dai volontari della Misericordia di Omignano. Le tre hanno riportato lievi contusioni e sono state sottoposte agli accertamenti sanitari necessari. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Gli altri feriti sono stati invece trasferiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici stanno valutando diversi politraumi riportati nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e a regolare il traffico lungo il tratto interessato dal sinistro.