Scappa all'alt e viene trovato con un 11 chili di droga

Nel corso della corsa avrebbe perso alcuni effetti personali ed è caduto riportando una ferita al naso

Un uomo di 35 anni, originario del Casertano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Torre Annunziata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo un inseguimento conclusosi per le strade della città. Il fermo è avvenuto nel corso di un posto di controllo dei carabinieri in via del Principio, quando il conducente di uno scooter non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari della Compagnia locale. Ne è nato un inseguimento che si è sviluppato tra strade urbane e passaggi pedonali. Durante la fuga, l’uomo avrebbe abbandonato il mezzo e uno zaino, proseguendo a piedi nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nel corso della corsa avrebbe perso alcuni effetti personali ed è caduto riportando una ferita al naso, continuando comunque a fuggire fino a cercare riparo all’interno di un edificio. È stato tuttavia rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri.

All’interno dello zaino abbandonato sono stati rinvenuti 11,68 chilogrammi di cocaina, suddivisi in dieci panetti, che secondo gli investigatori sarebbero stati destinati allo spaccio.

L’uomo è stato successivamente accompagnato in ospedale per le cure del caso e poi arrestato. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della sostanza e l’eventuale rete di distribuzione collegata al sequestro.