Sara e Lyuba, ecco chi sono le vittime del killer di Pollena Trocchia

le due donne sarebbero state uccise in momenti distinti tra sabato e domenica

Sono Sara Tkacz, 29 anni, e Lyuba Hlyva, 49 anni, le due donne vittime dell’omicidio avvenuto in un cantiere edile abbandonato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due sarebbero state uccise in momenti distinti tra sabato e domenica. Alla base dei fatti vi sarebbero, secondo l’ipotesi investigativa, divergenze legate a questioni economiche relative al pagamento di prestazioni.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Mario Landolfi, 49 anni, che ha ammesso le proprie responsabilità. All’interno dell’abitazione sarebbero stati rinvenuti una maglia con tracce ematiche e una borsa riconducibile a una delle vittime. L’uomo, secondo quanto riportato dagli inquirenti, avrebbe fornito una versione dei fatti nel corso dell’interrogatorio, attualmente al vaglio degli investigatori.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei due omicidi e verificare tutti gli elementi raccolti nel corso delle attività investigative.