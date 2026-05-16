Sbarca dalla nave con un chilo e mezzo di droga addosso

Determinante si è rivelato l’intervento delle unità cinofile

Un 54enne originario della provincia di Napoli è stato arrestato al porto di Olbia dalla Guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish. L’uomo era appena sbarcato dal traghetto proveniente da Genova quando è stato fermato durante i controlli effettuati nell’area portuale. L’operazione rientra nelle attività di vigilanza svolte dai militari del Gruppo di Olbia durante gli sbarchi delle navi provenienti anche da Civitavecchia e Livorno. Proprio nel corso di questi controlli, i finanzieri hanno notato un’utilitaria il cui conducente mostrava un comportamento nervoso e agitato, circostanza che ha spinto gli operatori a procedere con un’ispezione più approfondita.

Determinante si è rivelato l’intervento delle unità cinofile della Guardia di Finanza: i cani antidroga hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’interno del veicolo. A quel punto i militari hanno effettuato una perquisizione accurata dell’abitacolo, rinvenendo circa un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in tre panetti e in numerosi ovuli, già confezionati e sigillati.

La sostanza sequestrata avrebbe un valore stimato superiore ai 15mila euro. L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nelle strutture competenti in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli nei principali scali portuali, dove la Guardia di Finanza continua a monitorare i flussi di passeggeri e veicoli per contrastare il traffico di droga e altri traffici illeciti.