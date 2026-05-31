Rubati corona e spada dal Santuario di San Michele

La notizia si è diffusa rapidamente nelle ore successive, richiamando sul posto numerosi fedeli

Grave episodio nella notte al Santuario di San Michele Arcangelo, sul Pizzo San Michele, luogo di profonda devozione per le comunità di Solofra, Calvanico e Montoro. Il gesto ha provocato forte sdegno tra i fedeli e una dura condanna da parte delle istituzioni civili ed ecclesiastiche. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero dato alle fiamme la porta principale in legno del santuario per introdursi all’interno dell’edificio sacro. Una volta dentro, i responsabili avrebbero trafugato diversi oggetti di valore religioso, tra cui la corona e la spada della statua di San Michele Arcangelo. Sottratta anche una pianola elettrica custodita nei locali annessi alla struttura.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle ore successive, richiamando sul posto numerosi fedeli, in particolare dalla comunità di Calvanico, profondamente colpita dall’accaduto.

A Solofra il sentimento prevalente è quello dello sconforto per un’azione ritenuta offensiva non solo verso il culto del Santo, ma anche verso l’intero patrimonio storico e culturale rappresentato dal santuario.

Immediata la mobilitazione del comitato festa San Michele Arcangelo, insieme ai fedeli del Pizzo, al Comune di Calvanico e al parroco don Salvatore Di Mauro, intervenuti per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori danneggiamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fisciano e la polizia municipale di Calvanico, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Secondo quanto sottolineato dal vicesindaco Francesco Gismondi, si tratta di un episodio senza precedenti per la comunità locale.