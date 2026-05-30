Accoltellato nel Vesuviano durante una rissa: va in ospedale con un gran numero di ferite

Il ferito è ricoverato in prognosi riservata

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito nella notte a Torre del Greco in circostanze ancora in fase di accertamento. A riferirlo sono i carabinieri, intervenuti questa mattina presso l’ospedale Maresca dopo la segnalazione dell’arrivo di una persona con ferite da arma da taglio. Secondo quanto emerso, il 39enne, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso con diverse lesioni provocate da un’arma da taglio. Le sue condizioni hanno reso necessario un intervento chirurgico.

Stando a una prima ricostruzione fornita agli investigatori e tuttora oggetto di verifica, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in una rissa avvenuta in via Vittorio Veneto. Le circostanze dell’episodio e l’eventuale coinvolgimento di altre persone sono al momento al centro delle indagini.

Il ferito è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti, individuare eventuali responsabili e comprendere le cause che hanno originato l’episodio.