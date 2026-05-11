Ruba una E-Bike, ma viene tradito dalle telecamere

I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo ritenuto responsabile del colpo.

Controlli straordinari all’alba sulle isole del Golfo da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia. Il bilancio dell’operazione parla di 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e quattro imbarcazioni sottoposte a ispezione. Nel corso del servizio i militari hanno denunciato due persone e arrestato un giovane trovato in possesso di droga.

Il primo denunciato è un 65enne incensurato accusato di furto aggravato. Le indagini sono partite dopo la segnalazione del furto di una e-bike. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo ritenuto responsabile del colpo.

Denuncia anche per un 43enne, anch’egli senza precedenti, accusato di aver rubato un portafoglio in un distributore automatico sull’isola di Procida.

Durante i controlli nel porto di Ischia, inoltre, i militari hanno arrestato un 25enne trovato in possesso di 5,5 grammi di cocaina nascosti nel doppio fondo di un pacchetto di sigarette.

Il giovane è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dall’Arma per contrastare reati predatori e traffico di sostanze stupefacenti nelle principali località turistiche del territorio.