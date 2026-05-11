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Ruba una E-Bike, ma viene tradito dalle telecamere

I carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo ritenuto responsabile del colpo.

A cura di Redazione
11 maggio 2026 10:00
Ruba una E-Bike, ma viene tradito dalle telecamere -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Controlli straordinari all’alba sulle isole del Golfo da parte dei carabinieri della compagnia di Ischia. Il bilancio dell’operazione parla di 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e quattro imbarcazioni sottoposte a ispezione. Nel corso del servizio i militari hanno denunciato due persone e arrestato un giovane trovato in possesso di droga.

Il primo denunciato è un 65enne incensurato accusato di furto aggravato. Le indagini sono partite dopo la segnalazione del furto di una e-bike. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo ritenuto responsabile del colpo.

Denuncia anche per un 43enne, anch’egli senza precedenti, accusato di aver rubato un portafoglio in un distributore automatico sull’isola di Procida.

Durante i controlli nel porto di Ischia, inoltre, i militari hanno arrestato un 25enne trovato in possesso di 5,5 grammi di cocaina nascosti nel doppio fondo di un pacchetto di sigarette.

Il giovane è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.

L’operazione rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dall’Arma per contrastare reati predatori e traffico di sostanze stupefacenti nelle principali località turistiche del territorio.

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