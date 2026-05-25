Ruba i telefoni a due turisti che fanno il bagno al Lido Mappatella

Gli agenti hanno inoltre raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le verifiche su eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza

Mattinata movimentata sulla spiaggia del Lido Mappatella, sul Lungomare di Napoli, dove un presunto furto ai danni di alcuni turisti ha richiesto l’intervento della Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto nella giornata di domenica 24 maggio, in una spiaggia particolarmente affollata da cittadini e visitatori approfittando della giornata di sole. In questo contesto, un uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione di alcuni bagnanti intenti a fare il bagno per sottrarre uno smartphone lasciato incustodito sulla riva.

La situazione ha però rapidamente attirato l’attenzione degli agenti della Polizia Locale, in servizio nella zona con l’Unità Operativa Chiaia. Le urla dei presenti e la segnalazione del turista derubato hanno permesso agli operatori di intervenire in pochi minuti, individuando e bloccando il sospettato direttamente sulla spiaggia, tra la folla.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e sottoposto alle procedure di identificazione e foto-segnalamento, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.

Gli agenti hanno inoltre raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le verifiche su eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Non si tratta di un episodio isolato: furti simili sono già stati segnalati in passato nell’area del Lido Mappatella e lungo il tratto degli scogli del Lungomare, motivo per cui negli ultimi tempi sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine.