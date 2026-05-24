Ruba cosmetici di valore e aggredisce il vigilante con violenza

La guardia giurata ferita è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie

Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri dopo un furto avvenuto in un negozio di viale Augusto, a Napoli. L’uomo avrebbe sottratto alcuni prodotti cosmetici per un valore complessivo di 27 euro, tentando poi di allontanarsi dall’attività commerciale.

Secondo quanto ricostruito, dopo il furto il 47enne avrebbe reagito con violenza nei confronti dell’addetto alla vigilanza del negozio, minacciandolo e aggredendolo durante il tentativo di fermarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno bloccato e arrestato il presunto responsabile all’esterno dello store.

La guardia giurata ferita è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

Per il 47enne sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dei successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.