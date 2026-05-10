Ruba 200 chili di rame dalla linea della Tav

L’uomo alla guida ha quindi abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti

Un furto di rame ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità Linea Alta Velocità Roma-Napoli è stato sventato nella notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Marzano Appio, impegnati nei controlli del territorio nell’area dell’alto Casertano.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un furto in corso lungo la tratta ferroviaria. I militari sono intervenuti sulla Strada Statale 6 Casilina avviando immediatamente le ricerche dei responsabili.

Durante i controlli, una pattuglia ha intercettato una Ford Focus Station Wagon con targa estera ritenuta sospetta. Alla vista dei carabinieri, il conducente ha accelerato tentando la fuga, dando vita a un breve inseguimento terminato quando il veicolo è uscito fuori strada.

L’uomo alla guida ha quindi abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche avviate dai militari nella zona.

All’interno del veicolo i carabinieri hanno rinvenuto circa 200 chilogrammi di cavi di rame, risultati appena sottratti lungo la tratta ferroviaria nel territorio di Tora e Piccilli. Il materiale, considerato di ingente valore economico, è stato sequestrato insieme all’automobile utilizzata per il trasporto.

Il danno economico provocato dal tentato furto è ancora in fase di quantificazione. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’area interessata non sarebbe dotata di sistemi di videosorveglianza.

Le indagini proseguono per identificare il fuggitivo e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti lungo la rete ferroviaria. L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri di Marzano Appio, che stanno coordinando gli approfondimenti investigativi.