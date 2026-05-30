Ristoratore insulta, minaccia e sputa su Borrelli

il parlamentare si era soffermato nei pressi di un ristorante della zona per documentare la presenza di un generatore elettrico in funzione

Momenti di tensione nella giornata di ieri a Santa Lucia, a Napoli, dove il deputato Francesco Emilio Borrelli sarebbe stato vittima di un’aggressione durante un sopralluogo svolto mentre era in diretta social. Secondo quanto ricostruito, il parlamentare si era soffermato nei pressi di un ristorante della zona per documentare la presenza di un generatore elettrico in funzione sulla pubblica via, utilizzato per alimentare l’attività commerciale. In quel momento, il titolare dell’esercizio sarebbe intervenuto con toni aggressivi, colpendo il telefono utilizzato per la diretta e intimando al deputato di allontanarsi.

La situazione sarebbe poi degenerata, con ulteriori minacce verbali e uno sputo indirizzato al parlamentare. Successivamente, l’uomo avrebbe anche tentato di inseguirlo, secondo quanto riferito, con in mano un oggetto contundente.

Dalle informazioni raccolte, la fornitura elettrica del locale sarebbe stata sospesa a seguito di accertamenti su presunte irregolarità nell’utilizzo dell’energia. Per continuare l’attività, il titolare avrebbe installato un generatore direttamente su suolo pubblico. Sempre secondo quanto emerso, nei confronti della stessa attività sarebbero già stati adottati in passato provvedimenti amministrativi e sanzioni per presunte irregolarità.

Alcuni residenti della zona avrebbero inoltre segnalato situazioni di tensione e intimidazione legate al gestore del locale, circostanze che sono ora al vaglio delle autorità competenti.

Il deputato ha definito l’episodio «gravissimo», chiedendo verifiche immediate e interventi da parte delle istituzioni, sottolineando la necessità di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nell’area interessata.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e valutando eventuali responsabilità.