Rissa nel Vesuviano: colpito da 17 coltellate

Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza

Una violenta aggressione avvenuta all’alba nel centro di Torre del Greco è al centro delle indagini dei carabinieri. Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito più volte con un’arma da taglio al termine di una lite degenerata in una vera e propria spedizione punitiva. L’episodio si è verificato poco prima delle 4 del mattino tra via Roma e via Vittorio Veneto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il diverbio sarebbe iniziato nei pressi di un locale ancora aperto e sarebbe poi proseguito lungo le strade del centro storico, trasformandosi in una violenta aggressione.

Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati avrebbero ripreso le diverse fasi della vicenda, mostrando inseguimenti, colluttazioni e momenti di forte tensione tra più persone.

Il 39enne sarebbe stato raggiunto e accerchiato nei pressi dell’ufficio postale centrale, dove avrebbe riportato numerose ferite da arma da taglio. Il numero esatto dei fendenti è ancora oggetto di accertamento da parte degli investigatori.

Nonostante le gravi lesioni riportate, l’uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi autonomamente dal luogo dell’aggressione e a raggiungere l’ospedale Maresca con mezzi privati. Sottoposto a un intervento chirurgico, è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare tutti i partecipanti all’aggressione e chiarire le ragioni che hanno portato all’esplosione della violenza.