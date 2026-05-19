Rissa davanti al locale, 16enne al pronto soccorso

Nel corso della colluttazione sarebbero stati sferrati calci e pugni

Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel centro storico del capoluogo partenopeo. L’episodio si è verificato in via Monteoliveto, dove, secondo una prima ricostruzione investigativa, sarebbe scoppiata una lite tra due gruppi di adolescenti. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte del Commissariato di Polizia Napoli Decumani.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, il diverbio sarebbe nato per motivi banali. Dopo una prima discussione avvenuta nella zona di via dei Carrozzieri a Monteoliveto, alcuni dei ragazzi coinvolti si sarebbero allontanati, ma poco dopo sarebbe avvenuto un nuovo confronto degenerato in aggressione fisica.

Nel corso della colluttazione sarebbero stati sferrati calci e pugni, fino a far cadere a terra il 16enne. Prima di allontanarsi, alcuni dei presenti avrebbero anche sottratto al giovane una somma di denaro custodita nel portafoglio.

Il ragazzo è stato successivamente accompagnato all’ospedale Cardarelli, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in tre giorni.

Gli investigatori stanno ora analizzando eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di identificare i responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della violenza legata alla movida giovanile a Napoli, fenomeno su cui negli ultimi mesi sono stati intensificati controlli e attività di prevenzione, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.