Rissa a Porta Capuana, giovane muore accoltellato

La vicenda ha immediatamente fatto scattare un rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area

Si aggrava il bilancio della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio nella zona di Porta Capuana, nel centro di Napoli. È morto il 29enne originario del Burkina Faso che era rimasto gravemente ferito durante gli scontri. In seguito al decesso del giovane, la Polizia di Stato ha arrestato un 58enne straniero con l’accusa di omicidio. L’uomo era stato già accompagnato negli uffici di polizia dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli subito dopo l’episodio di violenza.

La vicenda ha immediatamente fatto scattare un rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’immediata implementazione dei servizi di vigilanza con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura, nei prossimi giorni sarà effettuata una nuova analisi della situazione della sicurezza urbana durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è quello di predisporre interventi mirati per prevenire ulteriori episodi di violenza e contrastare fenomeni di degrado e criminalità che interessano la zona.

L’area di Porta Capuana, spiegano dalla Prefettura, è già da tempo interessata da controlli straordinari delle forze dell’ordine, finalizzati non solo all’identificazione di soggetti irregolari sul territorio nazionale, ma anche al contrasto di attività illecite come spaccio di stupefacenti e abusivismo commerciale, ritenute tra le principali cause di tensione e conflittualità urbana.

“La sicurezza dell’area resta una priorità”, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, che assicura un monitoraggio costante del territorio per garantire maggiore tutela ai cittadini e preservare il decoro urbano.