Rimozione dei cavi della Funivia del Faito, si schianta anche l'altra cabina

Non si registrano feriti, ma soltanto grande paura per quanto accaduto e per la dinamica dell’incidente

Durante le operazioni di rimozione della Funivia del Faito, il cavo avrebbe improvvisamente ceduto provocando il violento impatto della cabina della funivia contro la stazione a valle. Si vede in un video pubblicato da Stabia News. Secondo quanto ricostruito, il cedimento sarebbe avvenuto mentre erano in corso interventi tecnici di smontaggio o manutenzione dell’impianto. La cabina, ormai fuori controllo, avrebbe terminato la sua corsa schiantandosi contro la struttura della stazione a valle, generando attimi di forte panico tra gli operatori presenti. Non si registrano feriti, ma soltanto grande paura per quanto accaduto e per la dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le immagini dell’accaduto hanno immediatamente riacceso l’attenzione e il ricordo della tragedia del 17 aprile 2025, quando un analogo episodio aveva portato alla morte di quattro persone. Il parallelo con il passato ha amplificato lo shock tra chi ha assistito alla scena o ha appreso la notizia, riportando alla memoria la fragilità di un sistema che, in caso di guasto o errore tecnico, può trasformarsi rapidamente in una situazione ad altissimo rischio.