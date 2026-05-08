Ucciso per un debito nel parcheggio di un hotel

L’indagato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria

A distanza di quasi nove anni dall’omicidio avvenuto nell’aprile del 2017, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 52 anni, ritenuto gravemente indiziato di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

La vittima, un uomo di 50 anni, venne uccisa nei pressi di un noto albergo della zona dopo essere stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma attraverso rilievi tecnici, acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e attività di intercettazione, hanno ricevuto nuovo impulso tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, consentendo agli investigatori di raccogliere nuovi elementi a carico dell’indagato.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il 52enne avrebbe contratto un ingente debito con la vittima, che gli avrebbe prestato denaro a tassi usurai per l’acquisto di una partita di sostanze stupefacenti successivamente sequestrata.

Non riuscendo a restituire il denaro, l’uomo avrebbe organizzato un incontro nel parcheggio di un albergo, attirando lì il creditore prima di colpirlo con numerosi colpi di pistola.

L’indagato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.