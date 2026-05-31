Reagisce alla rapina e gli sparano

sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nella serata di sabato nel quartiere Soccavo, a Napoli. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con una ferita a una gamba, riferendo di essere stato vittima di un tentativo di rapina. Secondo quanto raccontato agli investigatori, il 24enne sarebbe stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter mentre si trovava in via Giustiniano. I due avrebbero tentato di rapinarlo e, di fronte alla sua reazione, avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto a una gamba, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove i medici hanno riscontrato una ferita all’arto inferiore sinistro. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Bagnoli, che stanno verificando il racconto fornito dal ferito. Gli investigatori hanno effettuato un sopralluogo nell’area indicata dal giovane alla ricerca di elementi utili alle indagini, tra cui eventuali bossoli o altre tracce riconducibili all’accaduto.

Particolare attenzione è rivolta anche all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dei fatti e a identificare gli autori del ferimento.