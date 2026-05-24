Rapina in casa nella notte, in 4 in ostaggio

I criminali hanno immediatamente preso il controllo della situazione, minacciando i ragazzi con le armi puntate e costringendoli a restare immobili

Una violenta rapina si è consumata nella notte a Montemarciano, dove un gruppo di malviventi armati ha fatto irruzione nella villa di un imprenditore molto conosciuto nella zona, ex sportivo, seminando paura tra i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, la banda era composta da più persone con il volto coperto e armate di pistola. I rapinatori sono entrati rapidamente nella proprietà sorprendendo quattro giovani che si trovavano all’interno dell’abitazione, due coppie che stavano trascorrendo la serata nella villa.

I criminali hanno immediatamente preso il controllo della situazione, minacciando i ragazzi con le armi puntate e costringendoli a restare immobili per evitare qualsiasi reazione. Per diversi minuti all’interno della casa si sono vissuti attimi di forte tensione, mentre i banditi si muovevano tra le stanze mantenendo sotto pressione le vittime.

Nel mirino dei rapinatori sarebbe finito in particolare il figlio dell’imprenditore, un calciatore professionista. Sotto la minaccia delle pistole, il giovane sarebbe stato obbligato a condurre il gruppo fino alla cassaforte custodita nella villa e a fornire il codice necessario per aprirla.

Una volta aperto il forziere, i malviventi avrebbero arraffato tutto il contenuto, per poi fuggire rapidamente facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di accertamento. Sull’accaduto indagano gli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza utili a identificare i componenti della banda.