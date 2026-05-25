Quad si scontra con una minicar: feriti i due conducenti

I sanitari hanno prestato le prime cure ai due conducenti, stabilizzandoli prima del trasferimento in ospedale

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, dove un quad e una minicar sono rimasti coinvolti in uno scontro per cause ancora in fase di accertamento. Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati in ospedale con codice giallo. L’impatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Genova, una strada situata alle pendici dei Monti Picentini. Secondo le prime ricostruzioni, il quad era condotto da un uomo di 49 anni, mentre alla guida della minicar, un’auto di cilindrata 50, si trovava un ragazzo di 17 anni. Per dinamiche ancora da chiarire, i due mezzi si sarebbero scontrati violentemente.

Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Vopi, inviata dalla centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due conducenti, stabilizzandoli prima del trasferimento in ospedale.

Il 17enne ha riportato un trauma cranico non commotivo e una contusione al ginocchio, mentre il 49enne ha subito un trauma all’anca e dolore toracico. Le condizioni di entrambi, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.