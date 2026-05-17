Punta fucile e pistola contro la cassiera del supermercato

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Attimi di terrore ieri sera a Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, dove due uomini armati hanno messo a segno una rapina all’interno di un supermercato. L’episodio si è verificato intorno alle 21 nel punto vendita Eurospin di viale Italia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due malviventi sarebbero entrati nell’esercizio commerciale armati di pistola e fucile, dirigendosi subito verso la cassa.

Sotto la minaccia delle armi, la cassiera sarebbe stata costretta a consegnare l’incasso della serata, pari a circa 900 euro. Dopo aver ottenuto il denaro, i rapinatori si sarebbero dati alla fuga a bordo di una Nissan Micra di colore scuro, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Nonostante la concitazione del momento, nessuno sarebbe rimasto ferito. La rapina si è infatti conclusa senza conseguenze fisiche per dipendenti e clienti presenti nel supermercato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cutrofiano, allertati subito dopo l’accaduto. I militari hanno raccolto la testimonianza della cassiera e avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del supermercato e lungo le vie di fuga, nella speranza di ottenere elementi utili all’identificazione dei responsabili e al loro eventuale rintraccio.