Asportato un tumore da 10 chili

La paziente si presentava in condizioni cliniche particolarmente delicate

Un intervento chirurgico di elevata complessità è stato eseguito con successo a Salerno, dove una paziente di 43 anni è stata sottoposta all’asportazione di una massa tumorale di dimensioni eccezionali, del peso di circa 10 chilogrammi. L’operazione è stata effettuata presso la casa di cura Tortorella dall’équipe guidata dal professor Mario Polichetti, con la partecipazione dei professori Giuseppe Allegro e Giovanni Dalla Serra, oltre al supporto dello staff anestesiologico e infermieristico specializzato.

La paziente si presentava in condizioni cliniche particolarmente delicate, anche a causa di un precedente intervento neurochirurgico per meningioma cerebrale. Nel tempo, la massa tumorale aveva raggiunto dimensioni tali da occupare quasi interamente la cavità addominale, spingendosi fino al diaframma.

La crescita del tumore aveva determinato una marcata compressione sugli organi interni, con spostamento verso l’alto di stomaco e anse intestinali, oltre a una pressione significativa sui grossi vasi retroperitoneali e sulle vie urinarie. Una condizione che aveva iniziato a compromettere anche la funzionalità respiratoria.

Nonostante la complessità del quadro clinico e i rischi legati all’intervento, l’équipe chirurgica è riuscita ad asportare completamente la massa, ottenendo un risultato positivo. La paziente è ora seguita nel percorso post-operatorio per il monitoraggio delle condizioni generali e il progressivo recupero.