Ancora sangue sulle strade, Alessandro muore a 29 anni

Le operazioni di rilievo sono state affidate alla polizia stradale

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina, dove nella stessa giornata di sabato si sono registrati più incidenti mortali. L’ultima vittima è Alessio Alberelli, 29 anni, deceduto nella serata sulla Migliara 58, nel territorio di Terracina, mentre si trovava in sella alla sua moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il giovane si sarebbe scontrato con un’automobile per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto lo avrebbe sbalzato sull’asfalto, provocandone la morte sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di rilievo sono state affidate alla polizia stradale, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e a stabilire eventuali responsabilità.

L’incidente si inserisce in una giornata particolarmente drammatica per la viabilità della provincia pontina, che ha contato più vittime in poche ore su diverse arterie stradali, tra cui la Pontina e l’Appia. Un bilancio pesantissimo che ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle strade del territorio.