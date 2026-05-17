Coltellate alla gola all'alba, è gravissimo

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale del Mare

Aggressione all’alba nel centro di Napoli, dove un uomo di 43 anni, di origine brasiliana, è rimasto ferito al collo da un’arma da taglio al termine di una lite o di un’aggressione ancora tutta da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte degli investigatori, il responsabile sarebbe un uomo di origine marocchina. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino in piazza Principe Umberto.

Dopo il ferimento, il 43enne avrebbe raggiunto autonomamente la zona di Porta Capuana, dove ha incrociato una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno, ai quali ha raccontato quanto accaduto chiedendo aiuto.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale del Mare per le cure necessarie. I medici lo hanno preso in carico e, secondo quanto emerso finora, le sue condizioni non sarebbero gravi: il ferito non risulta infatti in pericolo di vita, anche se è ancora in attesa della prognosi definitiva.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e a chiarire il movente dell’episodio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona di piazza Principe Umberto e Porta Capuana.