Punta coltello contro i genitori per soldi, arrestato nel Vesuviano

avrebbe tentato di fare ritorno nell’appartamento cercando di introdursi nell’abitazione scalando il balcone

A Castellammare di Stabia un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata di ieri il ragazzo avrebbe raggiunto l’abitazione dei genitori pretendendo denaro, circa 20 euro, per acquistare sostanze stupefacenti. Al rifiuto dei familiari, avrebbe reagito in modo violento, minacciandoli di morte con un coltello da cucina.

La situazione non si sarebbe conclusa nell’immediato. Dopo alcune ore, il 25enne avrebbe tentato di fare ritorno nell’appartamento cercando di introdursi nell’abitazione scalando il balcone al secondo piano dello stabile.

Proprio in quel momento erano già presenti sul posto i militari della Sezione Radiomobile di Castellammare e della Stazione di Pimonte, intervenuti per monitorare la situazione. I carabinieri sono riusciti a individuarlo e bloccarlo prima che potesse raggiungere l’interno dell’abitazione, evitando ulteriori conseguenze.

Il giovane è stato arrestato e la misura è stata successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’allontanamento dalla casa familiare.